Педиатр объяснила, нужна ли в квартире лампа для кварцевания

Кварцевание — проверенный временем метод обеззараживания помещений. Простой, недорогой и безопасный. Этот способ избавиться от вредоносных микроорганизмов широко применяют в медицинских учреждениях, специальные лампы для кварцевания можно использовать и дома. Стоит ли покупать кварцевую лампу, если ребенок часто болеет, читайте в нашей новости.
Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, стоит ли обзаводиться лампой для кварцевания и приобретать ее для домашнего использования. По мнению специалиста в этом нет никакой необходимости.
Кварцевать помещение, если болеет один из членов семьи попросту бесполезно, поскольку источник инфекции никуда не денется, к тому же человек становится заразен как минимум за пару дней до проявления первых симптомов гриппа или простуды.