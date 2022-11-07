Педиатр объяснила, нужна ли в квартире лампа для кварцевания

Кварцевание — проверенный временем метод обеззараживания помещений. Простой, недорогой и безопасный. Этот способ избавиться от вредоносных микроорганизмов широко применяют в медицинских учреждениях, специальные лампы для кварцевания можно использовать и дома. Стоит ли покупать кварцевую лампу, если ребенок часто болеет, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, стоит ли обзаводиться лампой для кварцевания и приобретать ее для домашнего использования. По мнению специалиста в этом нет никакой необходимости.