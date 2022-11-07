Болезни, к которым чаще всего приводит трудоголизм

Стремление все успеть может нас буквально сломать. Современный бизнес-мир невероятно поощряет тех, кто готов трудиться сутки напролет. Несомненно, успех приходит именно к таким людям. Но чем может обернуться стремление покорить всевозможные карьерные вершины? Ведь наши возможности не безграничны. Ученые приводят не слишком приятную статистику — около 80% трудоголиков сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Мы решили выяснить, что грозит тем, кто готов работать без сна и отдыха и иногда даже просто за идею.

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Алкоголизм

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Как вы уже поняли, чрезмерная активность требует своевременного отдыха, который трудоголики не всегда готовы дать. Британские ученые пришли к выводу на основе собственного эксперимента, что каждый третий «лучший сотрудник месяца» предпочитает проводить выходные дни в обнимку с бокалом. Причем чаще всего с помощью алкоголя предпочитают расслабляться женщины, которым труднее побороть зависимость, чем мужчинам.

Депрессия

Если не давать мозгу время на отдых, вполне вероятно развитие депрессии. Согласно британской статистике, апатия и депрессия — привычное состояние людей, которые привыкли работать не меньше 48 часов в неделю. Что интересно, больше всего проблем психологического характера наблюдается у офисных сотрудников среднего звена. Среди профессионалов в области искусства страдающих от депрессии на пару процентов меньше, однако в этой сфере часто встречаются комбинированные типы — зависимые от алкоголя и запрещенных вещества, а также люди с депрессией и ОКР. Далеко не каждый человек способен найти здоровый способ расслабления, и психологи уверены, что от того, как вы проводите выходные и отпуск, зависит качество восстановления после тяжелых рабочих будней.

Сердечно-сосудистые заболевания