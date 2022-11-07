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1 час назад

Люди-"жаворонки" обладают лучшими вербальными способностями по сравнению с "совами"

Газета.Ru

Ученые Университета Оттавы установили, что у людей-"жаворонков" лучше синхронизированы внутренние циркадные ритмы. Также эти люди обладают превосходными вербальными способностями. Результаты работы опубликованы в журнале Current Research in Behavioral Sciences.

Люди-"жаворонки" обладают лучшими вербальными способностями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В процессе исследования специалисты изучили данные 61 человека в возрастном диапазоне 20-78 лет. Они заполнили анкету о своих привычках, которые касаются времени отхода ко сну, а также прошли когнитивные тесты. Они также носили устройства для мониторинга их активности в течение 19 дней.

По словам ученых, такая связь между когнитивными способностями и хронотипом объясняется тем, что большая часть умственной активности приходится на утренние часы. Так как у жаворонков лучше синхронизированы внутренние циркадные ритмы, они обладают лучшей предрасположенностью к когнитивными навыкам и усвоению новой информации в течение дня.

В то время как совы находятся не в лучшем интеллектуальном состоянии и не могут изучать новый материал с той же эффективностью, что жаворонки.

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