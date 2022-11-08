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4 часа назад

Россиянам объяснили, вызывает ли пальмовое масло рак

Секрет Фирмы

Демонизация пальмового масла идёт уже несколько лет. Если послушать вокруг, то что только оно ни делает — и рак вызывает, и бляшки образовывает, и браки рушит, и войны начинает. Однако эксперты признаются, что ничего такого и в помине нет — пальмовое масло бывает даже полезным. А губит людей не пиво, губит людей вода, а точнее — неправильное питание.

Россиянам объяснили, вызывает ли пальмовое масло рак
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Не так страшен чёрт, как канцерогены. Россиянам объяснили, вызывает ли пальмовое масло рак

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Особо громкий хай начался в 2021 году, когда учёные опубликовали исследование о влиянии пальмового масла на мышек, больных раком. Мол, меланомы и опухоли рта у грызунов образовывали больше метастаз.

Но тогда даже сами авторы работы говорили о том, что это исследование ничего не доказывает и в этом направлении ещё пахать и пахать. Но их ремарку никто не услышал. Как и не проверил научную базу: пока нет ни одной работы, которая бы доказывала, что пальмовое масло — канцероген. И это при дикой популярности темы. Что не так? Доказательств не нашли? ;) Зато были работы о том, что пальмовая кислота может помогать с профилактикой и замедлением развития рака поджелудочной железы.

Некоторые врачи действительно уверены, что большое количество пальмового масла в рационе может спровоцировать рак. Но проблема тут не в самом масле, а продуктах, в которые его добавляют. Жирные молочные продукты, сладости, чипсики... Такой пир живота легко может привести к лишним килограммам, а те мгновенно отправляют хозяина в группу риска диабета, онкологии и др.

Как объяснили специалисты, если уменьшить поступление в организм пальмовой кислоты, её концентрация в теле всё равно не уменьшится. Она не копится до бесконечности, оставаясь на терпимых значениях. Но этот баланс может испортить неправильное питание и куча углеводов.

Иными словами, шарахаться от пальмового масла не стоит. Если есть опасения насчёт возможной онкологии, то лучше просто следить за питанием — это точно принесёт больше пользы, чем напрасная паранойя. К тому же Международное агентство по изучению рака (IARC) тоже не считает пальмовое масло страшным.

Диетологи советуют есть поменьше продуктов с пальмовым маслом вовсе не потому, что оно опасно и едва ли не радиоактивно, а потому, что оно содержит насыщенные жиры. Особенно уворачиваться от них надо в холодное время года, когда организм даже воздух готов обменять на дополнительные сантиметры на талии. Время спячки, что поделать.

Здоровье,
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