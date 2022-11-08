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5 часов назад

Спортивный хирург назвал необычную причину перелома пениса

Lenta.ru

Спортивный хирург назвал необычную причину перелома пениса
Фото: Лента.руЛента.ру

Сломать половой член можно не только во время секса, но и во время приступа чихания и кашля, рассказал спортивный хирург, профессор Аали Шин. Причины переломов и других серьезных механических травм члена он назвал в беседе с изданием The Sun.

51-летний британский врач, написавший книгу о травмах паховой зоны, лечит полученные на игровом поле травмы половых органов у британских спортсменов — в частности, регбистов и футболистов клубов «Ливерпуль» и «Челси». Однажды, вспомнил Шин, к нему обратился спортсмен, получивший травму пениса после сильного приступа чихания и кашля.

«Чаще всего травмы паховой зоны возникают из-за скручиваний и загибов, но это может произойти в необычных обстоятельствах», — рассказал он, вспомнив об одном из своих пациентов, травмировавшем член во время активного секса с партнершей. «Он живописал случившееся и даже показал мне позу, в которой пострадал. Это было необычно, но помогло. Я его прооперировал, и он был на ногах через четыре недели», — уточнил хирург.

Ранее израильский сексолог Ронит Алони назвала главную ошибку, которую допускают люди, остающиеся девственниками до 40 лет. По ее словам, люди могут оставаться девственниками из-за кризиса, пережитого в юности.

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