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18 минут назад

Врач Дарья Русакова заявила о смертельной опасности выпечки

Катерина Саломе

Выпечка опасна из-за некоторых продуктов в ее составе. Об этом «Москве 24» рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Врач заявила о смертельной опасности выпечки
Фото: pixabay.compixabay.com

В состав хлебобулочных изделий входит большое количество масла или маргарина. Для удешевления продукта производители зачастую используют дешевые и некачественные ингредиенты.

Реальные отзывы: нужна ли дома хлебопечь

«Любая выпечка может привести к раку, если ее употреблять в большом количестве. Потому что большое количество углеводов может нарушать микрофлору кишечника. Это может приводить к запорам, соответственно, риск онкологических заболеваний повышается», — объяснила эксперт.

Также причиной рака, по словам врача, может стать постоянное воспаление слизистой кишечника. Влияет на ее состояние дрожжевая выпечка, добавила специалист.

Ранее мы писали о том, что диетолог рассказала, для кого опасен хлеб.

Здоровье,Дарья Русакова,
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