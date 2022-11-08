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1 час назад

Семь преимуществ мятного чая для здоровья

Ferra.ru

Сортов мяты существует множество. Однако именно для приготовления чая рекомендуется использовать лишь несколько из них. Кроме того, мятный чай поможет вам лучше спать и не только.

Семь преимуществ мятного чая для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сейчас учёные уверены, что сортов мяты в мире - более 3,5 тысяч. Однако готовить чай специалисты советуют из шести видов. Это перечная мята, мята колосистая, мята душистая, мята ананасная, мята ментоловая и базиликовая мята.

В целом мятный чай имеет множество питательных элементов. Также подобный напиток обладает 7 полезными свойствами.

Расслабляющее действие. Связано это с тем, что при употреблении мятного чая увеличивается секреция нейромедиатора дофамина. Благодаря этому элементу снижается тревожность и раздражительность, человек начинает чувствовать себя более расслабленно. Улучшение работы кишечника. В частности, вы сможете избавиться от запоров. Лечение простуды. За счёт ментола организм согревается, а сам человек расслабляется. Всё это в сочетании с детоксикацией повышает переносимость холода.

Регулирование работы кишечника и желудка. Это происходит благодаря таким компонентам, как азулен, ментол, ментон. Крепкий сон. Именно поэтому эксперты рекомендуют пить чай с мятой на ночь. Обезболивающий эффект. Такой эффект достигается благодаря ментолу. Он в целом отличается антибактериальным действием, облегчает неприятные ощущения при мигрени и кариесе. Предотвращение неприятного запаха изо рта. Всё это - за счёт антибактериальных свойств мяты и регулирования работы желудочно-кишечного тракта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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