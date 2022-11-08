Семь преимуществ мятного чая для здоровья

Сортов мяты существует множество. Однако именно для приготовления чая рекомендуется использовать лишь несколько из них. Кроме того, мятный чай поможет вам лучше спать и не только.

Сейчас учёные уверены, что сортов мяты в мире - более 3,5 тысяч. Однако готовить чай специалисты советуют из шести видов. Это перечная мята, мята колосистая, мята душистая, мята ананасная, мята ментоловая и базиликовая мята.

В целом мятный чай имеет множество питательных элементов. Также подобный напиток обладает 7 полезными свойствами.

Расслабляющее действие. Связано это с тем, что при употреблении мятного чая увеличивается секреция нейромедиатора дофамина. Благодаря этому элементу снижается тревожность и раздражительность, человек начинает чувствовать себя более расслабленно. Улучшение работы кишечника. В частности, вы сможете избавиться от запоров. Лечение простуды. За счёт ментола организм согревается, а сам человек расслабляется. Всё это в сочетании с детоксикацией повышает переносимость холода.

Регулирование работы кишечника и желудка. Это происходит благодаря таким компонентам, как азулен, ментол, ментон. Крепкий сон. Именно поэтому эксперты рекомендуют пить чай с мятой на ночь. Обезболивающий эффект. Такой эффект достигается благодаря ментолу. Он в целом отличается антибактериальным действием, облегчает неприятные ощущения при мигрени и кариесе. Предотвращение неприятного запаха изо рта. Всё это - за счёт антибактериальных свойств мяты и регулирования работы желудочно-кишечного тракта.