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3 часа назад

Рождение трёх детей может защитить женщину от рака, доказали учёные

Ferra.ru

Эксперты из Института молекулярной биологии Университета штата Калифорния выяснили, что рождение трёх детей помогает на 50 % снизить вероятность развития рака матки у женщины. Связано это с тем, что при беременности организм подвергается меньшему воздействию гормона эстрогена.

Рождение трех детей может защитить женщину от рака, доказали ученые
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В новом исследовании, опубликованном в BMC Medicine, отмечается, что чем больше времени женщина проводит в состоянии беременности или на противозачаточных, тем ниже у неё риск развития рака матки. Всё дело в том, что именно в данном случае организм подвергается меньшему воздействию эстрогена.

Это всё стало известно благодаря генетическому анализу. В целом считается, что при высоком уровне эстрогена в организме у женщины повышается вероятность развития рака эндометрия (матки). Сильнее всего снизить этот риск помогло, как выяснилось, рождение ребёнка.

Причём чем меньше времени организм подвергается воздействию эстрогена в течение всей жизни (такое возможно при приёме противозачаточных, при беременности), тем меньше у женщины шансов столкнуться с раком матки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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