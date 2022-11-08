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31 минуту назад

Мать двоих детей сбросила 27 килограммов и сэкономила на продуктах

Lenta.ru

Жительница Австралии сбросила 27 килограммов и сэкономила 80 тысяч австралийских долларов (три миллиона рублей) на продуктах за год. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать двоих детей сбросила 27 килограммов и сэкономила на продуктах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

39-летняя мать двоих детей Лорен Колстад рассказала, что в подростковом возрасте и в юности была здоровой и активной, занималась плаванием и играла в баскетбол. Все начало меняться после рождения детей: это был непростой период в эмоциональном и физическом плане для Колстад. Она заедала стресс и со временем ее вес достиг 110 килограммов.

Увидев на весах трехзначное число, австралийка твердо решила изменить образ жизни и похудеть. Она начала заниматься спортом с подручными средствами: активно поднимала детские игрушки с пола и приседала с детьми на руках, а также изменила пищевые привычки и отказалась от сладостей и полуфабрикатов.

Колстад начала тщательно следить не только за своим рационом, но и за тем, что едят остальные члены семьи. Покупка продуктов по акции и тщательное планирование меню помогло ей значительно сократить расходы на еду. Чаще всего семейство ест овсянку, смузи, батат с овощами и курицу.

«Мне важно быть для детей примером и мне нравится, что они видят во мне уверенную в себе, общительную и здоровую маму», — заключила Лорен.

Ранее сообщалось, что весившая 116 килограммов жительница Великобритании сбросила больше половины веса и стала бодибилдершей после того, как съездила в Лондон и не поместилась на сиденье в метро. 30-летняя Ханна Скофилд рассказала, что всегда ела много сладостей, шоколада и еды навынос.

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