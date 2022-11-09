Диетолог предупредила о риске накопления жира при некоторых диетах

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что некоторые диеты могут привести к обратному результату, когда организм не сбрасывает, а накапливает лишние килограммы.

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В беседе с представителями СМИ российский медик назвала диеты, обладающие не только обратным эффектом, но и способные навредить здоровью. В этот список она включила монодиету, после которой человек сначала худеет, но потом возвращается к прежнему весу, так как начинает есть в два раза больше, передает издание Life.ru.

– Еще одной проблемой является возможный переход организма в режим "плато": жиры начнут активно накапливаться, поскольку организм начнет запасать все подряд, решив, что дальше будет только хуже – и никаких питательных продуктов поступать больше не будет, – цитирует СМИ врача.

Кроме того, при таком питании человек не будет получать всех необходимых витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма.

В список опасных диет Писарева включила рацион, основанный на употреблении соков и смузи. По ее словам, такая диета может привести к атрофии кишечника и других проблем с ЖКТ.

Также специалист обсудила и кетодиету, где присутствует большое количество жиров и умеренное потребление белков. Это дает большую нагрузку на печень, отметила эксперт.