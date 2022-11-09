Кофеманам грозит инфаркт: миф или правда

Вокруг кофе ходит множество мифов и легенд, которые подчас не лучшим образом сказываются на репутации напитка. К примеру, многие люди убеждены, что кофеманы больше рискуют столкнуться с инфарктом, чем те, кто к кофе равнодушен. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".

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Доказательств того, что кофе может привести к преждевременной смерти практически нет. Но при этом существуют исследования, согласно которым ароматный напиток, напротив, считается весьма полезным.

В 2012 году американское издание New England Journal of Medicine опубликовало исследование. Ученые наблюдали за состоянием здоровья 400 тысяч американцев на протяжении 13 лет. В ходе работы эксперты выяснили, что у людей, выпивавших от трех до шести чашек кофе в день, вероятность наступления смерти в течение 13-летнего периода наблюдений на 10% ниже.

Эти добровольцы реже сталкивались с сердечно-сосудистыми и инфекционными недугами, а также с инсультом и диабетом.

В 2014 году разные группы экспертов провели еще несколько исследований и пришли к аналогичному выводу. У людей, употреблявших в день в среднем четыре чашки кофе, вероятность наступления смерти была ниже на 16%.

Однако, несмотря на то, что ученые пытались принять во внимание все аспекты, данные исследования не позволяют наверняка установить, защищал ли кофе от болезней сердца. Не исключено, что здоровых людей больше тянет на этот напиток.