Психиатр объяснил, когда нужно обратиться к врачу при зуде

Зуд может появиться ввиду разных причин, заявил психиатр Виталий Ульяненко. В беседе с “Вечерней Москвой” эксперт рассказал подробнее, почему этот симптом нельзя игнорировать.

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Чаще всего появление зуда связывают с психоэмоциональным напряжением, отметил психиатр. И стресс, и эмоциональная нестабильность могут спровоцировать неприятный симптом. Но есть и еще одна причина.

“Это могут быть навязчивые идеи при аутоагрессии. При таком заболевании человек выражает свои негативные эмоции сам на себя и успокаивается”, — объяснил медик.

Также зуд возникает вследствие дерматологических проблем. Поэтому собеседник издания рекомендовал сдать анализы и проконсультироваться с терапевтом и дерматологом. И только после обращаться к психиатру.

По словам Ульяненко, сам по себе зуд не может быть признаком серьезного психиатрического заболевания. А следствием невроза – может.

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