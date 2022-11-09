Терапевт рассказала о связи цвета губ и серьезных болезней

По цвету губ можно заподозрить наличие проблем со здоровьем. Такое заявление сделала терапевт Татьяна Романенко в интервью “Москве 24”.
Если губы сменили цвет с естественно-розового на чрезмерно бледный – это повод заподозрить анемию.
При длительном пребывании на холоде они могут также посинеть, отметила Романенко. Но такой оттенок губ часто связан с возникновением серьезной патологии сердечно-сосудистой системы и легких.
“Цианоз (синюшная окраска – прим. ред.) губ – это всегда очень серьезно, и нужно искать причину, проверять легкие, проверять сердце”, – предупредила врач.
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