Терапевт рассказала о связи цвета губ и серьезных болезней

По цвету губ можно заподозрить наличие проблем со здоровьем. Такое заявление сделала терапевт Татьяна Романенко в интервью “Москве 24”.

Если губы сменили цвет с естественно-розового на чрезмерно бледный – это повод заподозрить анемию.

При длительном пребывании на холоде они могут также посинеть, отметила Романенко. Но такой оттенок губ часто связан с возникновением серьезной патологии сердечно-сосудистой системы и легких.