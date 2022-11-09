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2 часа назад

Терапевт Романенко рассказала о связи цвета губ и анемии

Мира Маркина

По цвету губ можно заподозрить наличие проблем со здоровьем. Такое заявление сделала терапевт Татьяна Романенко в интервью “Москве 24”.

Терапевт рассказала о связи цвета губ и серьезных болезней
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если губы сменили цвет с естественно-розового на чрезмерно бледный – это повод заподозрить анемию.

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При длительном пребывании на холоде они могут также посинеть, отметила Романенко. Но такой оттенок губ часто связан с возникновением серьезной патологии сердечно-сосудистой системы и легких.

“Цианоз (синюшная окраска – прим. ред.) губ – это всегда очень серьезно, и нужно искать причину, проверять легкие, проверять сердце”, – предупредила врач.

Ранее мы рассказывали, зачем ринопитеку губы человека.

Здоровье,
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