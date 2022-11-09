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2 часа назад

Трихолог Абрамов объяснил выпадение волос осенью авитаминозом и вирусными заболеваниями

Волосы реагируют на все процессы, происходящие в организме человека. Зачастую их повышенное выпадение наблюдается осенью. По словам врача-дерматовенеролога и трихолога Георгия Абрамова, такое состояние можно объяснить авитаминозом.

Трихолог объяснил выпадение волос осенью
Фото: runews24runews24

Также волосы могут выпадать, если человек заболел вирусными заболеваниями, например, коронавирусом. Причем шевелюра начинает редеть не в момент болезни, а после его излечения.

Помимо прочего, говорит трихолог, осеннее выпадение волос можно объяснить их пересушиванием летом. Чаще всего такое состояние проходит самостоятельно через 2-3 месяца, но если этого не происходит, стоит обратиться к врачу, рекомендует Абрамов.

Что касается самостоятельного лечения, благотворно на состоянии волос скажутся специальные витамины.

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