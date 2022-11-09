Могут ли очки испортить зрение

Допустим, вы стали хуже видеть и вам прописывают очки. Вот только так не хочется их постоянно носить! То нос натирают, то глаза ещё больше устают, и вообще в очках зрение начало падать быстрее. «Да ну его», — подумали вы и перестали. Ну а что? Зрение упало ведь совсем немножко, а линзы не по душе. Но безопасно ли игнорировать рекомендации врача? И могут ли очки действительно испортить зрение ещё больше? Офтальмолог Евгений Гурзимов расставил всё по полочкам.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Как понять, что ваши глаза начинают сбоить? Многие симптомы люди благополучно игнорируют. По словам специалиста, есть несколько способов понять, что пора проверить зрение, без походов к офтальмологу.

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Как бы очевидно ни звучало, самый основной звоночек, что пора к офтальмологу за рецептом на очки, — вы заметили, что стали видеть хуже.

«Как правило, это проявляется в быту. Например, работая за компьютером, приходится придвигать голову ближе к монитору, специально увеличивать шрифт. При использовании смартфона возникает потребность поднести телефон ближе к глазам или, наоборот, дальше, потому что буквы на экране расплываются. Всё зависит от того, какой тип аномалии рефракции у человека развивается — близорукость или дальнозоркость», — пояснил врач.

Другие распространённые признаки, что вам дорога к офтальмологу: ухудшение зрения в сумерках, головные боли после зрительного переутомления (например, после многочасового рабочего дня, проведённого за монитором); двоение в глазах.

Окей, зрение вы проверили, и вам прописали очки. Но вот не нравятся они вам — вид не тот. Что же делать? Подорвать свой имидж? Выход прост — надевайте линзы. По словам Гурмизова, разницы для здоровья между очками и линзами нет. И да, они безопасны. Нюансы уже зависят от вас.

«Вопрос не в том, что лучше или хуже, а в том, какой тип коррекции подойдёт конкретному пациенту. Кому-то неудобно в очках, кому-то сложно носить линзы. Всё индивидуально. В некоторых случаях контактная коррекция (линзы) может быть противопоказана человеку по причине непереносимости», — добавил врач.

Какой способ исправления зрения вам подойдёт, можно узнать у того же офтальмолога. Часто линзы — отличная альтернатива, например, если вы много занимаетесь спортом.

Кстати, многие откладывают поход к офтальмологу из-за того, что у них «недостаточно низкое зрение». Так вот, спешим успокоить — такого понятия для врача не существует. Даже если человек со зрением минус 0,5 испытывает дискомфорт, то смело может обращаться к офтальмологу для подбора очков или линз.

Если после посещения врача отказаться от прописанных очков, то со временем это приведёт к напряжению и утомлению глаз, двоению изображения, эффекту «размытой картинки». Часто это сопровождается головными болями, особенно при наличии астигматизма. Это происходит из-за того, что глаза перенапрягаются в попытке разглядеть мелкий шрифт на смартфоне или текст баннера на противоположной стороне улицы.

При этом, если врач прописал вам очки только «для дали» или «для чтения», использовать их постоянно не нужно.

Есть люди, которые убеждены: из-за ношения очков глаз «ленится», и потом зрение становится только хуже. Но врач опроверг это заблуждение.