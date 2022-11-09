6 популярных мифов о зрении

Вокруг офтальмологии существует множество мифов, которые активно передаются из уст в уста. В связи с развитием интернета в сети наблюдается переизбыток недостоверной информации, которую родители могут принять за правду. Действительно ли черника может исправить плохое зрение? Есть ли смысл в ежедневной гимнастике для глаз? Правда ли электронные гаджеты так сильно портят зрение? В статье Игорь Азнаурян, д.м.н., профессор, детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, офтальмохирург, основатель и руководитель Объединения глазных клиник «Ясный Взор», Президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов разрушит существующие мифы в области лечения глаз.
Игорь Азнаурян д.м.н., профессор, детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, офтальмохирург, основатель и руководитель Объединения глазных клиник «Ясный Взор», Президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов
На сегодняшний день подобные методы не допущены к применению в лечебной практике. Сразу скажу, что различные витамины с содержанием черники не приносят вреда, но и не помогут восстановить зрение, к тому же клинических испытаний «черничных» таблеток в офтальмологии (и взрослой, и детской) не проводилось.
Следующим мифом является то, что морковь улучшает остроту зрения. Безусловно, в этом овоще большое содержание витамина А, который нужен для правильного функционирования сетчатки глаза, а также бета-каротина, но остроту зрения морковь, увы, не повышает. Данный миф родился в начале Второй мировой войны и был связан с фашистскими бомбардировками на территории Великобритании. Тогда в СМИ появились интересные рассуждения о представителях военно-воздушных сил и звучали примерно так: летчики едят много моркови, поэтому замечательно видят в темноте.
Крайне не советую руководствоваться чужим и некомпетентным мнением, размещенным на просторах интернета. Также лучше не прислушиваться в вопросах здоровья к своим родственникам, друзьям и знакомым. Найдите хорошую клинику и доверьтесь врачу.
Очки могут испортить зрение только по трем причинам: они неправильно подобраны (образуется дополнительное напряжение на глаза), уход за оптическими средствами проводится неправильно или отсутствует, или же ребенок пренебрегает предписанным режимом ношения. Родителям нужно четко следовать инструкциям офтальмолога и приобрести очки строго по его рецепту. При соблюдении всех рекомендаций очки ни коим образом не могут нанести вред здоровью ребенка. Ровно, как и повысить остроту зрения или «натренировать» глаз. Очки — это те же протезы, которые помогают органу зрения четко видеть картинку, т.е. компенсировать зрение. Вылечить глазные патологии очки не способны.
Термины «гимнастика», «тренировка», «упражнения» не имеют ничего общего с лечением глазных заболеваний. Так называемая «гимнастика для глаз» не принесет ни вреда, ни пользы и уж точно не поможет восстановить зрение. Пожалуйста, не занимайтесь самостоятельным лечением своих детей, не нужно упускать драгоценное время, когда болезнь можно затормозить и устранить на корню.
На самом деле, излучение любого бытового прибора соответствует санитарным нормам, все они проходят обязательную сертификацию. Что действительно вредит зрению ребенка — это размер экрана и шрифта (чем он меньше, тем хуже для глаза). Также следует запрещать своим детям читать или смотреть, находясь в комнате с выключенным светом или в помещении, где недостаточно света. Помимо этого, стоит ограничить время просмотра фильмов или чтение с экрана, так как во время просмотра человек реже моргает и двигает глазами, от этого поверхность роговицы меньше увлажняется, появляются неприятные ощущения, покраснения, развивается синдром «сухого глаза».
Бесспорно, наследственность является весомой причиной развития глазных заболеваний у детей. Доказано, что около 50% всех случаев глазных заболеваний обусловлено влиянием наследственного фактора. Хорошей новостью является то, что в большинстве случаях проблему можно контролировать. К передающимся по наследству болезням глаз относят такие заболевания, как: альбинизм (отсутствие красящего пигмента в глазах), дальтонизм (невозможность правильно различать некоторые или все цвета), пигментозный ретинит (поражение палочек и колбочек сетчатки глаза), болезнь Беста (дистрофическое изменение сетчатки глаза), болезнь Штаргардта (размытость в поле зрения), амавроз Лебера (гибель светочувствительных клеток сетчатки глаза), катаракта (помутнение хрусталика глаза), глаукома (повышение внутриглазного давления и медленное разрушение сетчатки и зрительного нерва), миопия (близорукость).
При наличии у родителей наследственных заболеваний глаз перед зачатием стоит посетить врача-генетика и сдать ряд анализов, которые выявляют генетические аномалии. После рождения ребенка необходимо постоянное наблюдение у врача-офтальмолога.
Безусловно, медицина значительно продвинулась за последние пятьдесят лет, и многие глазные заболевания, которые невозможно было диагностировать и лечить несколько десятилетий назад, сейчас возможно результативно лечить. Конечно, до сих пор существуют болезни, которые не поддаются лечению: например, полная врожденная атрофия зрительного нерва. Но в каждом индивидуальном случае, при определенной патологии, можно значительно улучшить состояние больного.