6 популярных мифов о зрении

Вокруг офтальмологии существует множество мифов, которые активно передаются из уст в уста. В связи с развитием интернета в сети наблюдается переизбыток недостоверной информации, которую родители могут принять за правду. Действительно ли черника может исправить плохое зрение? Есть ли смысл в ежедневной гимнастике для глаз? Правда ли электронные гаджеты так сильно портят зрение? В статье Игорь Азнаурян, д.м.н., профессор, детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, офтальмохирург, основатель и руководитель Объединения глазных клиник «Ясный Взор», Президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов разрушит существующие мифы в области лечения глаз.

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Игорь Азнаурян д.м.н., профессор, детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, офтальмохирург, основатель и руководитель Объединения глазных клиник «Ясный Взор», Президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов

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1. Действительно ли народные средства помогают улучшить зрение?

На сегодняшний день подобные методы не допущены к применению в лечебной практике. Сразу скажу, что различные витамины с содержанием черники не приносят вреда, но и не помогут восстановить зрение, к тому же клинических испытаний «черничных» таблеток в офтальмологии (и взрослой, и детской) не проводилось.

Следующим мифом является то, что морковь улучшает остроту зрения. Безусловно, в этом овоще большое содержание витамина А, который нужен для правильного функционирования сетчатки глаза, а также бета-каротина, но остроту зрения морковь, увы, не повышает. Данный миф родился в начале Второй мировой войны и был связан с фашистскими бомбардировками на территории Великобритании. Тогда в СМИ появились интересные рассуждения о представителях военно-воздушных сил и звучали примерно так: летчики едят много моркови, поэтому замечательно видят в темноте.

Крайне не советую руководствоваться чужим и некомпетентным мнением, размещенным на просторах интернета. Также лучше не прислушиваться в вопросах здоровья к своим родственникам, друзьям и знакомым. Найдите хорошую клинику и доверьтесь врачу.

2. Есть такое мнение, что очки могут ухудшить зрение. Стоит ли носить очки ребенку?

Очки могут испортить зрение только по трем причинам: они неправильно подобраны (образуется дополнительное напряжение на глаза), уход за оптическими средствами проводится неправильно или отсутствует, или же ребенок пренебрегает предписанным режимом ношения. Родителям нужно четко следовать инструкциям офтальмолога и приобрести очки строго по его рецепту. При соблюдении всех рекомендаций очки ни коим образом не могут нанести вред здоровью ребенка. Ровно, как и повысить остроту зрения или «натренировать» глаз. Очки — это те же протезы, которые помогают органу зрения четко видеть картинку, т.е. компенсировать зрение. Вылечить глазные патологии очки не способны.

3. Многие врачи полагают, что регулярная гимнастика для глаз способна полностью восстановить зрение, так ли это?

Термины «гимнастика», «тренировка», «упражнения» не имеют ничего общего с лечением глазных заболеваний. Так называемая «гимнастика для глаз» не принесет ни вреда, ни пользы и уж точно не поможет восстановить зрение. Пожалуйста, не занимайтесь самостоятельным лечением своих детей, не нужно упускать драгоценное время, когда болезнь можно затормозить и устранить на корню.

4. Правда ли, что электронные гаджеты (телевизор, компьютер, смартфон) «облучают», и из-за этого может испортиться зрение?

На самом деле, излучение любого бытового прибора соответствует санитарным нормам, все они проходят обязательную сертификацию. Что действительно вредит зрению ребенка — это размер экрана и шрифта (чем он меньше, тем хуже для глаза). Также следует запрещать своим детям читать или смотреть, находясь в комнате с выключенным светом или в помещении, где недостаточно света. Помимо этого, стоит ограничить время просмотра фильмов или чтение с экрана, так как во время просмотра человек реже моргает и двигает глазами, от этого поверхность роговицы меньше увлажняется, появляются неприятные ощущения, покраснения, развивается синдром «сухого глаза».

5. Верно ли говорят, что если родители ребенка имеют проблемы со зрением, то ребенок обязательно унаследует плохое зрение?

Бесспорно, наследственность является весомой причиной развития глазных заболеваний у детей. Доказано, что около 50% всех случаев глазных заболеваний обусловлено влиянием наследственного фактора. Хорошей новостью является то, что в большинстве случаях проблему можно контролировать. К передающимся по наследству болезням глаз относят такие заболевания, как: альбинизм (отсутствие красящего пигмента в глазах), дальтонизм (невозможность правильно различать некоторые или все цвета), пигментозный ретинит (поражение палочек и колбочек сетчатки глаза), болезнь Беста (дистрофическое изменение сетчатки глаза), болезнь Штаргардта (размытость в поле зрения), амавроз Лебера (гибель светочувствительных клеток сетчатки глаза), катаракта (помутнение хрусталика глаза), глаукома (повышение внутриглазного давления и медленное разрушение сетчатки и зрительного нерва), миопия (близорукость).

При наличии у родителей наследственных заболеваний глаз перед зачатием стоит посетить врача-генетика и сдать ряд анализов, которые выявляют генетические аномалии. После рождения ребенка необходимо постоянное наблюдение у врача-офтальмолога.

6. Все ли глазные заболевания можно полностью вылечить на сегодняшний день?