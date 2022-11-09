Врач призвала пять групп людей отказаться от селедки

Сельдь – один из любимых доступных продуктов россиян. Но некоторым людям его регулярное потребление может нанести вред. О них “Газете.ру” рассказала эндокринолог Елена Евдокимова.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Отказаться от селедки стоит гипертоникам, так как соленая рыба провоцирует отеки и повышение артериального давления. Для людей с проблемами мочевыделительной системы данный продукт станет дополнительной нагрузкой для организма.