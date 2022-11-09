Врач призвала пять групп людей отказаться от селедки

Сельдь – один из любимых доступных продуктов россиян. Но некоторым людям его регулярное потребление может нанести вред. О них “Газете.ру” рассказала эндокринолог Елена Евдокимова.
Отказаться от селедки стоит гипертоникам, так как соленая рыба провоцирует отеки и повышение артериального давления. Для людей с проблемами мочевыделительной системы данный продукт станет дополнительной нагрузкой для организма.
Не стоит есть сельдь детям, беременным женщинам и в период лактации, а также людям, столкнувшимся с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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