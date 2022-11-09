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32 минуты назад

Эндокринолог Евдокимова призвала пять групп людей отказаться от селедки

Мира Маркина

Сельдь – один из любимых доступных продуктов россиян. Но некоторым людям его регулярное потребление может нанести вред. О них “Газете.ру” рассказала эндокринолог Елена Евдокимова.

Врач призвала пять групп людей отказаться от селедки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отказаться от селедки стоит гипертоникам, так как соленая рыба провоцирует отеки и повышение артериального давления. Для людей с проблемами мочевыделительной системы данный продукт станет дополнительной нагрузкой для организма.

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Не стоит есть сельдь детям, беременным женщинам и в период лактации, а также людям, столкнувшимся с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему не стоит есть много хурмы.

Здоровье,Елена Евдокимова,
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