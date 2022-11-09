Диетолог подсказала способ быстро похудеть без отказа от сладостей

Чтобы быстро похудеть, необходимо есть больше растительного белка и не запрещать себе десерт, посоветовала австралийский диетолог Лиэнн Уорд. Некоторые другие способы быстро сбросить вес без отказа от сладостей она подсказала в беседе с изданием Daily Mail.

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По словам Уорд, устойчивому похудению в первую очередь способствует «секретная формула», суть которой заключается в добавлении в рацион продуктов, а не в тотальном их исключении. Основные приемы пищи должны включать углеводы с высоким содержанием клетчатки, нежирный белок как растительного, так и животного происхождения, полезные жиры, минимум три цветных овоща и обязательно небольшое сладкое лакомство в качестве десерта.

Такое сбалансированное питание при общем снижении суточной калорийности рациона и умеренных физических нагрузках гарантированно приведет к долгосрочной потере веса и общему оздоровлению тела, уверена диетолог. При этом от любых экстремальных и быстрых диет она рекомендовала отказаться, потому что после их окончания сброшенный вес, как правило, возвращается.

Кроме того, чтобы вес продолжал уходить, а мотивация соблюдать режим и регулярно тренироваться не терялась, Уорд рекомендовала обязательно высыпаться и перестать слишком много думать о похудении.