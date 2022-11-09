Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
33 минуты назад

Диетолог подсказала способ быстро похудеть без отказа от сладостей

Lenta.ru

Чтобы быстро похудеть, необходимо есть больше растительного белка и не запрещать себе десерт, посоветовала австралийский диетолог Лиэнн Уорд. Некоторые другие способы быстро сбросить вес без отказа от сладостей она подсказала в беседе с изданием Daily Mail.

Диетолог подсказала способ быстро похудеть без отказа от сладостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Уорд, устойчивому похудению в первую очередь способствует «секретная формула», суть которой заключается в добавлении в рацион продуктов, а не в тотальном их исключении. Основные приемы пищи должны включать углеводы с высоким содержанием клетчатки, нежирный белок как растительного, так и животного происхождения, полезные жиры, минимум три цветных овоща и обязательно небольшое сладкое лакомство в качестве десерта.

Такое сбалансированное питание при общем снижении суточной калорийности рациона и умеренных физических нагрузках гарантированно приведет к долгосрочной потере веса и общему оздоровлению тела, уверена диетолог. При этом от любых экстремальных и быстрых диет она рекомендовала отказаться, потому что после их окончания сброшенный вес, как правило, возвращается.

Кроме того, чтобы вес продолжал уходить, а мотивация соблюдать режим и регулярно тренироваться не терялась, Уорд рекомендовала обязательно высыпаться и перестать слишком много думать о похудении.

Ранее диетолог Наталья Круглова разрешила некоторым категориям людей ужинать после шести вечера. Такой режим питания подойдет тем, кто ложится спать поздно. При этом вечером лучше выбирать легкий ужин из овощей и молочных продуктов, посоветовала специалист.

Здоровье,Наталья Круглова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители