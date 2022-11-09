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2 часа назад

Россиянам посоветовали не увлекаться диетами. Есть другой способ эффективно похудеть

Секрет Фирмы

Многие считают, что, сев на строгую диету, быстро похудеешь. Но врач-эндокринолог Ольга Нечаева рассказала, что это вовсе не так. Можно использовать более мягкие варианты, чтобы добиться результата. Прежде всего, надо понимать, что диета — это не временное решение, а изменение привычек в еде, которые должны сохраниться надолго. Их надо придерживаться не недели или месяцы, а годы.

Россиянам назвали способ эффективно похудеть
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Очень часто, когда мы говорим о диетах, то подразумеваем кратковременные, достаточно жёсткие ограничения в питании. Есть более мягкие варианты, которые предполагают поэтапные ограничения, есть более жёсткие, вплоть до того, что человек заставляет себя сидеть на гречке и воде», — рассказала она.

Но какой бы вариант ни выбрал человек, если он вернётся к прежнему режиму питания, то проблемы с весом тоже вернутся. Поэтому оптимально изменить образ питания на годы, а ещё лучше — на всю жизнь.

«Изменение образа питания предполагает постепенное замещение более калорийных продуктов менее калорийными. Не стоит запрещать себе что-то есть в принципе. Для начала постарайтесь уменьшить количество продуктов, которые приводят к набору массы тела», — посоветовала врач.

Если человек привык есть по несколько булочек в день, то надо сократить их количество хотя бы до одной. Можно заменять конфеты сухофруктами, а сахар — мёдом.

«Не стоит слишком часто увлекаться диетами, так как это может привести к развитию заболеваний пищеварительной системы, почек, печени, а также к обострению любых хронических заболеваний. И уж если вы решили сесть на диету, то предварительно обязательно проконсультируйтесь с врачом. Потому что недостаток каких-то микроэлементов и питательных веществ может усугубить ваше состояние», — добавила Нечаева.

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Здоровье,Ольга Нечаева,
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