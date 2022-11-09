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1 час назад

Доктор Павлова развеяла мифы о пользе костного бульона

Мослента

Мифы о пользе костного бульона для омоложения организма человека развеяла в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Доктор развеяла мифы о пользе костного бульона
Фото: МослентаМослента

«Не хотела писать на эту тему, ведь польза костного бульона – скорее из раздела верований, а не медицины и прочей науки. Но слишком уж много людей верят в этот новый эликсир молодости и красоты», — завила она.

Плюсами бульона врач назвала быстрый набор жировой ткани, что важно при восстановлении после болезни. Спортсменам он помогает восстановить электролиты. Кроме того, в горячем виде он быстро насыщает, но ненадолго.

Минусов, по словам, врача, гораздо больше. В таком бульоне вываривается и концентрируется все самое вредное, что есть в мясе и костях. В том числе пурины, которые повышают уровень мочевой кислоты. В результате такой отвар только ухудшит состояние суставов и повысит артериальное давление.

Кроме того, идея получить коллаген для кожи из костного бульона также несостоятельна. Коллаген, попадая в желудочно-кишечный тракт, распадаются до аминокислот. И организм сам сформирует те белки, которые ему требуется. Наладить синтез именно коллагена употреблением костного бульона невозможно, продолжила эндокринолог

Врач также отметила, что повышенная усвояемость костного бульона способствует отложению жировых тканей в организме.

Ранее кардиолог развеял мифы о популярных средствах от похмелья.

Здоровье,
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