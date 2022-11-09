Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук-порей

Лук-порей может быть противопоказан людям при индивидуальной непереносимости, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях мочевыделительной системы и болезнях почек, заявила в интервью Life эндокринолог-диетолог «СМ-клиники» Эльвина Бинатова. Также она рекомендовала употреблять этот овощ в умеренных количествах, поскольку его переедание может привести к повышению кислотности желудка и сбою в работе пищеварительной системы.

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При этом она отметила и многочисленные полезные свойства этого лука. По словам специалиста в его состав входят калий, кальций, магний, кремний, фосфор, натрий, а также микроэлементы — железо, медь, цинк и хром. Кроме того, овощ содержит моно- и дисахариды, ненасыщенные жирные кислоты, эфирные масла и фитонциды.