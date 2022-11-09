Психолог Сухинин указал на знаки организма, умоляющего сменить работу

Если человек занят нелюбимым делом, в нем накапливаются внутреннее сопротивление и тревога. Со временем напряженность выходит на физический уровень. Подавленный работой человек зажимается, опускает голову, вредя собственной осанке. Стресс на работе может спровоцировать застой желчи и боли в печени, артриты и проблемы с ЖКТ.