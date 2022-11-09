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28 минут назад

Психолог Сухинин указал на знаки организма, умоляющего сменить работу

Слово и Дело

Постоянный стресс и тревога, вызываемые нелюбимой работой, могут привести к развитию целого ряда недугов, предупредил психосоматолог Роман Сухинин.

Психолог Сухинин указал на знаки организма, умоляющего сменить работу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Если человек занят нелюбимым делом, в нем накапливаются внутреннее сопротивление и тревога. Со временем напряженность выходит на физический уровень. Подавленный работой человек зажимается, опускает голову, вредя собственной осанке. Стресс на работе может спровоцировать застой желчи и боли в печени, артриты и проблемы с ЖКТ.

Намеренное подавление раздражения вызывает головные боли. В заключение Сухинин подчеркнул, что при выборе работы важно не только получаемое вознаграждение. Деньги, заработанные в ущерб своему здоровью и комфорту, никогда не принесут радости.

Здоровье,
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