Названы продукты, которые нельзя есть на ночь

Наталья Зубарева, нутрициолог, считает, что некоторые продукты нельзя есть на ночь, поскольку они могут разрушить комфорт сна, а также испортить фигуру.
К запрещенным для поедания на ночь продуктам эксперт относит животный белок. Мясо долго усваивается, и вместо отдыха организм будет всю ночь работать, чтобы переварить его. На утро вы рискуете быть разбитым.
В беседе с Газетой.ру нутрициолог отметила, что «жирное, копченое, жареное дает серьезную нагрузку на желудок, желчный пузырь и печень».
Ягоды и фрукты на ночь есть тоже не рекомендуется, поскольку они могут забродить в кишечнике, что способствует коликам и вздутию.
Кисломолочные продукты для позднего перекуса тоже не лучший вариант. Из-за них поджелудочная может начать вырабатывать инсулин, что приводит к развитию инсулинорезистентности и отложению жира.