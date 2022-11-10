Названы продукты, которые нельзя есть на ночь

Наталья Зубарева, нутрициолог, считает, что некоторые продукты нельзя есть на ночь, поскольку они могут разрушить комфорт сна, а также испортить фигуру.

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К запрещенным для поедания на ночь продуктам эксперт относит животный белок. Мясо долго усваивается, и вместо отдыха организм будет всю ночь работать, чтобы переварить его. На утро вы рискуете быть разбитым.

В беседе с Газетой.ру нутрициолог отметила, что «жирное, копченое, жареное дает серьезную нагрузку на желудок, желчный пузырь и печень».

Ягоды и фрукты на ночь есть тоже не рекомендуется, поскольку они могут забродить в кишечнике, что способствует коликам и вздутию.