Йогурт помогает пищеварению: миф или реальность

Многие люди налегают на йогурт, считая, что это полезный перекус. По мнению многих, йогурт не только помогает нормализовать вес, но также способствует здоровому пищеварению. Однако так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".

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Маркетологи пытаются продать нам йогурты, делая акцент на том, что в этом продукте много полезных пробиотиков. Вот только эксперты отмечают, что польза пробиотиков преувеличена.

Основная задача пробиотиков – искусственно поселиться в кишечнике и восстановить популяцию полезных бактерий. Но в процессе пищеварения большая часть пробиотиков теряется. К тому же, компании, которые производят йогурты в промышленных масштабах, не могут дать гарантию, что в их продукте действительно содержится столько жиров и бактерий, сколько указано на упаковке. И наконец, в таких йогуртах, как правило, содержится крайне много сахара, который явно не способствует здоровью кишечника.

К примеру, в мороженом, в среднем, содержится четыре ложки сахара, а в йогурте пять. Таким образом, налегая на этот кисломолочный продукт, вы не приносите пользу организму, а лишь злоупотребляете сахаром. А это уже чревато различными проблемами со здоровьем.

Сахар повышает уровень инсулина, которые переводит избытки веществ в жиры и препятствует выработке гормонов, которые отвечают за жиросжигание.