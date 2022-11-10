Врач объяснила усиление тяги к сладкому по вечерам

Многие люди замечают, что вечером им начинает хотеться сладкого сильнее – оказывается, этому есть объяснение. Почему так происходит – рассказала врач-эндокринолог.

Зухра Павлова, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук пояснила в интервью радио «Спутник», что вечерняя тяга к сладкому может быть вызвана двумя причинами. Первая, психологическая, связана с тем, что у человека есть желание сбросить негатив, накопленный за день, а вторая – с активной выработкой инсулина в вечерние часы. Это гормон, который повышает тягу к сладкому – особенно заметно это может проявляться у людей с лишним весом.