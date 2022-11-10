Врач развеяла мифы о пользе костного бульона

Эндокринолог опровергла убеждения об омолаживающем эффекте костного бульона и рассказала, в каком случае он показан, а когда стоит отказаться от этого блюда.

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По словам доктора медицинских наук Зухры Павловой, целебные свойства крепкого костного бульона не более чем миф. Эндокринолог утверждает, что этот бульон приносит организму намного больше вреда, чем пользы.

Дело в том, что при варке в нем остается все самое вредное, что содержится в мясе и кости. Входящие в них вещества пурины повышают концентрацию мочевой кислоты, что может спровоцировать повышение давления и негативно отразиться на суставах.

Кроме того, при длительной варке большинство витаминов в бульоне разрушается, отчего он становится практически безполезным. Основное и самое вредное, что в нем остается, - жир.

Также врач-эндокринолог подчеркнула, что распространенное мнение об омолаживающем эффекте - миф. По словам эксперта, синтезировать коллаген, употребляя костный бульон, невозможно. Намного полезнее для этого употреблять белковую пищу, заниматься спортом и хорошо высыпаться.