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1 час назад

Врач развеяла мифы о пользе костного бульона

Родной город

Эндокринолог опровергла убеждения об омолаживающем эффекте костного бульона и рассказала, в каком случае он показан, а когда стоит отказаться от этого блюда.

Врач развеяла мифы о пользе костного бульона
Фото: Родной городРодной город

По словам доктора медицинских наук Зухры Павловой, целебные свойства крепкого костного бульона не более чем миф. Эндокринолог утверждает, что этот бульон приносит организму намного больше вреда, чем пользы.

Дело в том, что при варке в нем остается все самое вредное, что содержится в мясе и кости. Входящие в них вещества пурины повышают концентрацию мочевой кислоты, что может спровоцировать повышение давления и негативно отразиться на суставах.

Кроме того, при длительной варке большинство витаминов в бульоне разрушается, отчего он становится практически безполезным. Основное и самое вредное, что в нем остается, - жир.

Также врач-эндокринолог подчеркнула, что распространенное мнение об омолаживающем эффекте - миф. По словам эксперта, синтезировать коллаген, употребляя костный бульон, невозможно. Намного полезнее для этого употреблять белковую пищу, заниматься спортом и хорошо высыпаться.

Польза костного бульона заключается в его жирности и питательности, которая полезна пациентам, проходящим реабилитацию после травм и болезней. Бульон также показан спортсменам, которым необходима подпитка электролитов в крови, пишет в своем телеграм-канале Павлова.

Здоровье,
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