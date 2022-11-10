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1 час назад

Раскрыты способы не набрать вес в холодное время года

Lenta.ru

Чтобы не набрать вес зимой, необходимо есть больше орехов и бобовых, считает диетолог-исследователь Алекс Руани. Он перечислил способы сохранить стройность в холодное время года в материале для The Times.

Раскрыты способы не набрать вес в холодное время года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь Руани рекомендует высокоинтенсивные интервальные тренировки и обращает внимание на то, что только физические нагрузки вкупе с правильным питанием дают ощутимый результат. Вторая рекомендация диетолога-исследователя — принимать ванну в прохладной двадцатиградусной воде или чаще выходить на улицу, чтобы стимулировать процесс сжигания жира и улучшить метаболизм.

Чтобы не набрать лишний вес, лучше отказаться от вечерних и ночных перекусов. В частности, воздержаться от приемов пищи лучше за три-четыре часа до сна.

Руани советует попробовать силовые тренировки со свободными весами. Он сослался на исследование, согласно которому люди, выбирающие такой вид тренинга, на 30 процентов реже подвержены риску ожирения в отличие от тех, кто не тренируется вовсе или выбирает другие занятия. Однако с нагрузками нужно быть аккуратными и последовательными и начинать с небольшого веса снарядов.

Диетолог-исследователь считает, что для сохранения фигуры также важно есть больше клетчатки, продлевающей ощущение сытости. Ей богаты фрукты, овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты. Также стоит один раз в день съедать йогурт без вкусовых добавок, так как это помогает поддерживать здоровый микробиом кишечника и утолять голод за счет содержания белка.

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