Раскрыты способы не набрать вес в холодное время года

Чтобы не набрать вес зимой, необходимо есть больше орехов и бобовых, считает диетолог-исследователь Алекс Руани. Он перечислил способы сохранить стройность в холодное время года в материале для The Times.

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В первую очередь Руани рекомендует высокоинтенсивные интервальные тренировки и обращает внимание на то, что только физические нагрузки вкупе с правильным питанием дают ощутимый результат. Вторая рекомендация диетолога-исследователя — принимать ванну в прохладной двадцатиградусной воде или чаще выходить на улицу, чтобы стимулировать процесс сжигания жира и улучшить метаболизм.

Чтобы не набрать лишний вес, лучше отказаться от вечерних и ночных перекусов. В частности, воздержаться от приемов пищи лучше за три-четыре часа до сна.

Руани советует попробовать силовые тренировки со свободными весами. Он сослался на исследование, согласно которому люди, выбирающие такой вид тренинга, на 30 процентов реже подвержены риску ожирения в отличие от тех, кто не тренируется вовсе или выбирает другие занятия. Однако с нагрузками нужно быть аккуратными и последовательными и начинать с небольшого веса снарядов.