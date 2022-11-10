Терапевт перечислила признаки опасных заболеваний на лице

Изменения на лице могут сигнализировать о возникновении заболеваний внутренних органов. О каких именно признаках и болезнях идет речь, порталу “Доктор Питер” рассказала врач-терапевт Алина Кобозева.

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Проблемы с печенью и желчным пузырем могут быть причиной желтушного цвета кожи и глазных склер. При анемии, гипоксии и заболеваниях сердца лицо часто становится неестественно-бледным, предупреждает медик.

Внезапно появившиеся отеки и одутловатость лица – повод проверить состояние мочевыделительной системы, работу почек, отмечает терапевт.

“Отечное, бледное лицо с равнодушным взглядом может быть следствием венозного застоя при частых приступах удушья или кашля”, — продолжает врач.

Покраснения в области щек и носа могут быть признаком аутоиммунного заболевания – системной красной волчанки.

Если на кончиках бровей стали выпадать волоски, а черты лица ощутимо изменились, следует обследоваться у эндокринолога, заключила Кобозоева.