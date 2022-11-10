Доказано: вредные продукты вызывают привыкание

Много лет учёные задавались вопросом, может ли возникнуть зависимость от ультраобработанных продуктов. Ведь такие продукты богаты добавленными жирами и рафинированными углеводами. Ответ на этот вопрос появился недавно.

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Специалисты из Университета Мичигана и Технологического института Вирджинии изучили, может ли вызывать привыкание ультраобработанная еда вроде чипсов, картошки фри, мороженого. Для этого они использовали критерии из отчёта 1988 года, где было установлено, что табак вызывает у людей привыкание.

Результаты нового исследования показали, что у людей действительно может сформироваться зависимость от продуктов с высокой степенью обработки.

Все сделанные учёными выводы были опубликованы в издании Addiction. В научной статье отмечается, что ультраобработанные продукты соответствуют тем же критериям, что и сигареты как вещества, вызывающие привыкание.