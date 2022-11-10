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55 минут назад

Доказано: чипсы, картофель фри, мороженое и подобные продукты вызывают привыкание

Ferra.ruиещё 2

Много лет учёные задавались вопросом, может ли возникнуть зависимость от ультраобработанных продуктов. Ведь такие продукты богаты добавленными жирами и рафинированными углеводами. Ответ на этот вопрос появился недавно.

Доказано: вредные продукты вызывают привыкание
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты из Университета Мичигана и Технологического института Вирджинии изучили, может ли вызывать привыкание ультраобработанная еда вроде чипсов, картошки фри, мороженого. Для этого они использовали критерии из отчёта 1988 года, где было установлено, что табак вызывает у людей привыкание.

Результаты нового исследования показали, что у людей действительно может сформироваться зависимость от продуктов с высокой степенью обработки.

Все сделанные учёными выводы были опубликованы в издании Addiction. В научной статье отмечается, что ультраобработанные продукты соответствуют тем же критериям, что и сигареты как вещества, вызывающие привыкание.

То есть такие продукты тоже вызывают компульсивное употребление (другими словами, человек не может сократить их потребление или отказаться от них), могут влиять на самочувствие и на структуру мозга, вызывают сильную тягу.

Здоровье,
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