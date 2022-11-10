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22 минуты назад

Диетолог рассказала о вреде минеральной воды для некоторых людей

Lenta.ru

Богатая питательными веществами минеральная вода противопоказана людям с изжогой, предупредила диетолог компании «ВкусВилл», член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова. О том, кому еще желательно отказаться от употребления минеральной воды, она рассказала «Ленте.ру».

Диетолог рассказала о вреде минеральной воды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Содержание питательных веществ в природной (добытой из источников) и в «искусственной» минеральной воде могут сильно различаться, но обычно в ней в большом количестве содержатся минералы: карбонат кальция, сульфат магния, калий, сульфат натрия, рассказала Нефедова.

Однако минеральная вода полезна не для всех, предупредила диетолог. Например, она может не подойти людям с изжогой и метеоризмом. Также некоторая минеральная вода может содержать большое количество натрия, на это нужно обращать внимание тем, кто старается ограничивать его употребление.

Газированная минеральная вода отлично восстанавливает водный баланс и часто больше нравится людям, чем обычная вода. Однако в целом неважно, какую воду пить, главное не допускать обезвоживания, подвела итог Нефедова.

Ранее Нефедова назвала главные ошибки худеющих. Она назвала резкое снижение калорийности пищи недопустимым в борьбе с лишним весом.

Здоровье,Наталья Нефедова,
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