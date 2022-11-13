Тренировка для укрепления верхней части тела: видео

Тренировка на верхнюю часть тела очень полезна для женщин: она поможет визуально улучшить фигуру и осанку. Прокачивание мышц плеч, рук и спины обеспечит правильную работу кора и укрепит корпус.

Этот готовый комплекс упражнений можно выполнять как дома, так и в спортзале.

Для тренировки понадобятся гантели, но вместо них можно использовать одинаковые по весу книги или бутылки по 500 мл.

Подробнее о тренировке на верхнюю часть тела смотрите в видео.