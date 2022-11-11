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58 минут назад

Раскрыта польза сырой луковицы, съеденной на ночь

Родной городиещё 1

В луке содержатся антиоксиданты, витамины и минералы, которые способствуют укреплению ногтей и волос.

Раскрыта польза сырой луковицы, съеденной на ночь
Фото: Родной городРодной город

В нашей стране лук - один из самых популярных овощей, который добавляют в салаты, горячие блюда и даже едят в сыром виде. Некоторые все же избегают употребления этого овоща из-за его резкого запаха и вкуса. Однако, в рационе лук должен быть обязательно, передает польское издание Onet.

Есть лук лучше всего вечером, утверждают специалисты. Более того, важно употреблять его ежедневно, хотя бы по одной маленькой луковице.

Этот овощ помогает нормализовать сон благодаря содержанию в нем L-триптофана. Кроме того, лук помогает наладить работу ЖКТ и устранить запоры, а также придает ощущение сытости, несмотря на свою низкую калорийность.

По словам экспертов, в луке содержатся антиоксиданты, витамины и минералы, способствующие укреплению волос и ногтей. А некоторые исследования и вовсе показали, что лук защищает от рака желудка и толстой кишки, а также нормализует уровень сахара в крови. Также ученые выяснили, что полезно ставить нарезанный лук в спальне. Так можно улучшить качество сна и очистить воздух от вредоносных бактерий.

Здоровье,
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