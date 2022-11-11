Раскрыта польза сырой луковицы, съеденной на ночь

В луке содержатся антиоксиданты, витамины и минералы, которые способствуют укреплению ногтей и волос.

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В нашей стране лук - один из самых популярных овощей, который добавляют в салаты, горячие блюда и даже едят в сыром виде. Некоторые все же избегают употребления этого овоща из-за его резкого запаха и вкуса. Однако, в рационе лук должен быть обязательно, передает польское издание Onet.

Есть лук лучше всего вечером, утверждают специалисты. Более того, важно употреблять его ежедневно, хотя бы по одной маленькой луковице.

Этот овощ помогает нормализовать сон благодаря содержанию в нем L-триптофана. Кроме того, лук помогает наладить работу ЖКТ и устранить запоры, а также придает ощущение сытости, несмотря на свою низкую калорийность.