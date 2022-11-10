6 привычек в еде, которые указывают на РПП

Существуют определённые пищевые привычки, которые люди обычно считают «здоровыми», но на самом деле они лишь вредят организму. Постарайтесь избавиться от подобных привычек.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Если вы заметили у себя хотя бы одну из привычек, перечисленных ниже, то это повод обратиться к специалисту.

Намеренные пропуски приёмов пищи. Эта привычка или же замена еды некалорийными напитками - тревожный сигнал. Это может говорить о том, что у вас - расстройство пищевого поведения. Постоянный подсчёт калорий. Делать это правильно может быть сложно без консультации с диетологом. К тому же если вы считаете количество калорий даже низкокалорийных продуктах (горчица, специи, острый соус), то это может свидетельствовать о расстройстве, связанном с приёмом пищи. Одержимость качеством еды. Такой тип расстройства пищевого поведения называется орторексией. В этом случае человек испытывает стресс и беспокойство, связанные с выбором продуктов питания. Это может оказать негативное влияние и на его психическое здоровье.

Употребление только определённых «безопасных» продуктов. О страхе перед приёмом пищи часто сообщают люди с синдромом раздражённого кишечника. Поскольку этот синдром не лечится, у людей, которые им страдают, нередко развиваются расстройства пищевого поведения. Из-за этого они могут недоедать, пропускать приёмы пищи, придерживаться только отдельных «безопасных» продуктов. Чувство вины, связанное с едой. Испытывать вы его можете сразу после приёма пищи. Отказ от целых групп продуктов. Из-за этого вы будете ощущать себя ограниченным и с большей вероятностью начнёте переедать позже. А на расстройство пищевого поведения указывает отказ от отдельных групп продуктов из-за страха набрать вес или из-за того, что это плохо скажется на здоровье.