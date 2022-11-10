Аллергологи выяснили, что секс может вызвать обострение астмы

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что сексуальная активность может привести к обострению астмы. Исследование представлено на Ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

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Авторы работы собрали все доступные публикации о связи половых контактов и обострений астмы в базе данных PUBMED. Анализ показал, что сексуальная активность может быть триггером приступа астмы. Но пациенты и врачи редко рассматривают ее как возможный фактор риска.

Это может объясняться тем, что зарегистрированных случаев было немного, либо пациенты попросту стесняются обсуждать с врачами обострение, если оно было вызвано сексом. Возможно, из-за этого ученые-аллергологи попросту потеряли из вида важный аспект развития астмы, поэтому авторы призывают коллег проводить больше исследований на эту тему.