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1 час назад

Аллергологи выяснили, что секс может вызвать обострение астмы

Газета.Ru

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что сексуальная активность может привести к обострению астмы. Исследование представлено на Ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

Аллергологи выяснили, что секс может вызвать обострение астмы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы работы собрали все доступные публикации о связи половых контактов и обострений астмы в базе данных PUBMED. Анализ показал, что сексуальная активность может быть триггером приступа астмы. Но пациенты и врачи редко рассматривают ее как возможный фактор риска.

Это может объясняться тем, что зарегистрированных случаев было немного, либо пациенты попросту стесняются обсуждать с врачами обострение, если оно было вызвано сексом. Возможно, из-за этого ученые-аллергологи попросту потеряли из вида важный аспект развития астмы, поэтому авторы призывают коллег проводить больше исследований на эту тему.

Ученые подчеркнули, что, людям стоит рассматривать половой контакт как возможный триггер. По их словам, затраты энергии на сексуальную активность примерно эквивалентны подъему на два лестничных пролета, поэтому неудивительно, что она может вызвать приступы астмы.

Здоровье,Джордж Вашингтон,
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