Как мышцы ягодиц влияют на общее состояние здоровья

Как пишет MedicalXPress, группа из трёх мышц (малая, средняя и большая ягодичная мышца) принимают участие в создании энергии и удерживании тела вертикально. Они также защищают тазобедренный сустав от разного вида сдвигов и ударов.

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Исследований показали, что некоторых люди с болью в бедре также страдают от проблем в ягодичных мышцах. Они могут проявляться при стоянии на одной ноге или обычном подъёме по лестнице вверх.

Развитые и сильные ягодичные мышцы улучшают повседневную жизнь у людей с остеоартрозом тазобедренного сустава.

Они быстрее могут подниматься по лестнице и могут преодолевать большие дистанции.

Наличие сильных мышц ягодиц важно каждому человеку для стабильной работы бедер и таза.