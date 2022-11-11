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1 час назад

Как усилить эффект от интимной гимнастики

Lenta.ru

Усилить эффект от интимных упражнений Кегеля помогут приложения и ношение внутри специальных шариков-тренажеров, рассказала врач-сексолог Татьяна Чернякова. Способ сделать эффект интимной гимнастики ярче она подсказала в беседе с изданием «Сибкрай».

Как усилить эффект от интимной гимнастики
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Упражнения, разработанные американским гинекологом Арнольдом Кегелем, в самой простой вариации представляют собой попеременное напряжение (втягивание) и расслабление мышц тазового дна. Заниматься ими, по словам Черняковой, можно женщинам и девушкам всех возрастов.

«Они помогут быстрее восстановиться после родов, избежать деликатных проблем в зрелом возрасте, таких как стрессовое недержание мочи, а также качественно повлияют на интимную близость», — отметила она.

К упражнениям, продолжила она, можно добавить использование вагинальных шариков со смещенным центром тяжести.

«Можно ввести их внутрь и отправиться, например, на прогулку. Мышцы будут укрепляться, стремясь удержать перекатывающиеся внутри тренажера грузики», — объяснила принцип действия тренажеров она.

При этом, подчеркнула врач, для ношения выбирать именно шарики со смещенным центром тяжести, а не цельные металлические или «нефритовые яйца», подходящие для коротких тренировок.

Также она предложила обратить внимание на специальные смарт-тренажеры, синхронизирующиеся с приложением в телефоне. По словам Черняковой, в ответ на сжатие интимных мышц они вибрируют и показывают силу сжатия на экране.

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