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35 минут назад

Врач рассказала про опасность эпиляции

runews24.ru

Врач общей практики Анастасия Жданова рассказал про опасность избавления от волос на теле.

Врач рассказала про опасность эпиляции
Фото: runews24.rurunews24.ru

В современном мире существует множество способов избавиться от нежелательной растительности на теле – эпиляция, шугаринг или классическое бритье. Именно оно несет в себе наибольшую опасность. От бритвы могут остаться шрамы, появиться раздражение или вросшие волоски. Иногда у людей развивается фолликулит – заболевание, при котором из-за грибка или стафилококка происходит заражение волосяного фолликула.

У специалиста вызывает опасения и восковая эпиляция. В первую очередь, из-за болевых ощущений.

«Существует риск не только вызвать сильную боль во время удаления полоски, но и повредить поверхностные слои клеток кожи», - рассказал врач «Известиям».

Жданова подчеркивает, что помимо травм, может добавиться инфекция и тогда возникнет воспаления. Процедуру лучше проводить у профессионального специалиста.

Также опасным методом удаления волос является крем для депиляции. Кислота, которая содержится в составе, может вызвать ожоги, воспаления и аллергии с волдырями. Перед применением средства стоит проконсультироваться с врачом.

Здоровье,Анастасия Жданова,
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