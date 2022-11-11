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47 минут назад

Эндокринолог пояснила, почему возникает тяга к соленому

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала, чего не хватает организму, если возникает тяга к соленому.

Эндокринолог пояснила, почему возникает тяга к соленому
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, чаще бывает ситуация, когда человека тянет на сладкое. В этом случае говорят, что не хватает определенных витаминов.

Если же вдруг резко захотелось соленой пищи, стоит проверить себя: достаточно ли вы пьете.

— Обычно говорят про расчет 30 миллилитров на килограмм веса. В случае, если воды поступает меньше, могут начаться проблемы, — пояснила врач в комментарии aif.ru.

В такой ситуации у человека обычно возникает желание съесть что-то соленое.Ведь из-за поедания продуктов с избытком соли пить хочется автоматически, и баланс будет восстановлен.

Здоровье,
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