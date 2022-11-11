Как убрать низ живота: советы по питанию и упражнения

Низ живота — проблемная зона для многих девушек. WMJ.ru расспросил Руслана Панова, эксперта-методиста и координатора направления групповых программ XFIT в России, о том, как правильно питаться и какие упражнения выполнять, чтобы избавиться от жира в брюшной полости.

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Руслан Панов Эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT в России

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Опираясь на физиологию, стоит отметить, что жировые отложения внизу живота — основное депо энергии. Эта область первая, куда жир стремится, так как помимо энергетической функции у сальника (уплотнение жировой ткани живота — прим. WMJ.ru) есть дополнительная задача — защита внутренних органов, в том числе от переохлаждения. То есть организму прекрасно, когда вместо кубиков плотный и объемный шарик. И для его увеличения идут ресурсы, особенно когда в питательном рационе преобладают жиры и углеводы с высоким гликемическим индексом.

Другое дело — наше восприятие и эстетический взгляд. Чтобы начать избавляться от жирового депо или не допустить его формирования, необходимо пересмотреть пищевые привычки. Сразу стоит предостеречь энтузиастов резко изменять жизнь от изнурительных диет. Диета в современном мире — правильная и здоровая подача продуктов в пищеварительную систему, а не отказ от нее. Так углеводы можно заменить на правильные — больше круп, овощей, а жир животный (сливочное масло, сливки) на растительный (оливковое масло, соевые или кокосовые заменители). Благо на данный момент ассортимент растительной пищи очень широк. Для правильного снижения веса подойдет стандартный пересмотр дневного режима: плотный завтрак, средний обед и минимальный ужин.

Отдельной строкой нужно проговорить и то, что для траты жировых клеток необходима физическая активность. Тренировки могут быть разнообразными: от коротких взрывных, с выходом в анаэробный режим энергообеспечения до долгих пеших прогулок, дающих жиросжигание во время активности.

Наклон на одной ноге

Для старта нужно встать на одну ногу, вторую бедром подтянуть к животу и прижать, взяв ее за голень. Двигая тело с захватом бедра в тазобедренном суставе опорной ноги, выполнять наклоны с сильным напряжением живота. Упражнение выполняется в медленном темпе в течение 20-25 повторений.

Бег на месте

Кардио-движение, выполняющееся в быстром темпе в течение 60-90 секунд. Упражнение представляет собой смену прыжками балансов на правой и левой ногах с горизонтальным тазом. Мышцы живота для снижения ударной нагрузки на позвоночник активны.

Длинная планка

Статическое положение планки. Выстроить нейтральное тело в упоре лежа, напрягая живот и верх спины, расслабляя поясницу и шею. Шагнуть ногами так, чтобы ладони оказались перед головой с достаточно большим углом в плечевом суставе. Стоять в положении от 60 до 120 секунд.

Баланс в квадратном положении

Для этого упражнения встать в квадратное положение (ладони под плечевыми суставами, колени под тазом), колени с пола приподнять. Сильно напрягая пресс, отводить поочередно руки в свою сторону до горизонтали в медленном темпе. В подходе 20-25 пар повторений.

Скручивания на пресс

Слегка измененный технически классический кранч для мышц живота. Для выполнения движения нужно прижать поясницу к полу и не поднимать в течение всего упражнения. Медленно поднимать грудную клетку, руками двигая по вертикальному вектору, расслабив ноги и шею. В одном подходе 30-45 повторений в полную амплитуду (лопатки поднимать)

Для качественного эффекта тренироваться желательно не каждый день, а делая перерывы в 1-2 дня: такой подход нужен для восстановления. Отдохнувший организм не думает о том, что для изнурительной жизнедеятельности нужны большие запасы энергии и охотно расстается с накопленным.