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1 час назад

Почему хлеб нужно есть с мясом и кому он вреден: мнение диетолога

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Диетолог Алексей Калинчев рассказал «ФедералПресс», в каких случаях хлеб является полезным продуктом.

Почему хлеб нужно есть с мясом и кому он вреден: мнение диетолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Хлеб нужен людям, которым нужна энергия. Это в первую очередь люди физического труда. Это молодые люди, которые активно занимаются спортом, много двигаются. Всем этим людям нужны углеводы», – рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Углеводы обычно поступают из двух источников: это крупы и хлебобулочные изделия. Под хлебобулочными изделиями в данном случае подразумевается обычные черный и белый хлеб. Употреблять их вполне нормально для активного населения.

«Для человека, который физически активен, тратит много энергии, хлеб – это вполне нормальный вариант еды. К хлебу желательно добавить мясо», – добавил Калинчев.

Существуют разные виды хлеба. В магазине обычно продается белый хлеб из муки высшего сорта. Если человеку важно минимизировать простые углеводы, то нужно обратить внимание на состав продукта: там должна быть мука второго сорта или гречневая мука. Но за такой «правильный» хлеб придется переплачивать. При этом он не будет таким же мягким и вкусным, как белый хлеб, к которому многие из нас уже привыкли.

«Обязательно нужно добавлять к хлебу мясо или рыбу. Также желательно добавить к блюду овощи. В таком случае даже сочетание хлеба с курицей гриль является хорошим обедом или ужином», – заключил Калинчев.

Здоровье,
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