Почему хлеб нужно есть с мясом и кому он вреден: мнение диетолога

«Хлеб нужен людям, которым нужна энергия. Это в первую очередь люди физического труда. Это молодые люди, которые активно занимаются спортом, много двигаются. Всем этим людям нужны углеводы», – рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Углеводы обычно поступают из двух источников: это крупы и хлебобулочные изделия. Под хлебобулочными изделиями в данном случае подразумевается обычные черный и белый хлеб. Употреблять их вполне нормально для активного населения.

Существуют разные виды хлеба. В магазине обычно продается белый хлеб из муки высшего сорта. Если человеку важно минимизировать простые углеводы, то нужно обратить внимание на состав продукта: там должна быть мука второго сорта или гречневая мука. Но за такой «правильный» хлеб придется переплачивать. При этом он не будет таким же мягким и вкусным, как белый хлеб, к которому многие из нас уже привыкли.