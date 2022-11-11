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1 час назад

Влияет ли форма и размер груди на риск онкологии

РИА "ФедералПресс"

Многие женщины переживают о том, что у них может появиться рак груди. Врач-маммолог, главврач маммологического центра L7 Фатима Тамаева объяснила, как форма и размер молочных желез влияют на риск онкологии.

Влияет ли форма и размер груди на риск онкологии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Размер и форма груди никак не влияют на вероятность развития рака груди или других патологий молочных желез», – уверена врач.

Риск возникновения рака повышается только если у женщины диагностирована высокая плотность груди или имеется отягощенная наследственность по онкологии молочной железы.

Каждый месяц женщинам нужно проводить самообследование груди. Если в процессе были обнаружены уплотнения или узелки, изменение формы, бугорки или впадины на молочной железе и так далее, то лучше обратиться к врачу, пишет «Доктор Питер».

Здоровье,
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