Влияет ли форма и размер груди на риск онкологии

Многие женщины переживают о том, что у них может появиться рак груди. Врач-маммолог, главврач маммологического центра L7 Фатима Тамаева объяснила, как форма и размер молочных желез влияют на риск онкологии.
«Размер и форма груди никак не влияют на вероятность развития рака груди или других патологий молочных желез», – уверена врач.
Риск возникновения рака повышается только если у женщины диагностирована высокая плотность груди или имеется отягощенная наследственность по онкологии молочной железы.
Каждый месяц женщинам нужно проводить самообследование груди. Если в процессе были обнаружены уплотнения или узелки, изменение формы, бугорки или впадины на молочной железе и так далее, то лучше обратиться к врачу, пишет «Доктор Питер».