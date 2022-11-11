Влияет ли форма и размер груди на риск онкологии

Многие женщины переживают о том, что у них может появиться рак груди. Врач-маммолог, главврач маммологического центра L7 Фатима Тамаева объяснила, как форма и размер молочных желез влияют на риск онкологии.

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«Размер и форма груди никак не влияют на вероятность развития рака груди или других патологий молочных желез», – уверена врач.

Риск возникновения рака повышается только если у женщины диагностирована высокая плотность груди или имеется отягощенная наследственность по онкологии молочной железы.