Боли и нерегулярный цикл: о какой болезни говорят эти симптомы?

Конечно, большинство женщин считают менструальные боли нормой и привыкли справляться с ними таблеткой и отдыхом. Обезболивающее выбирают под себя, и в первые дни цикла уверены: все средства хороши, лишь бы низ живота не болел. Но такой подход, хоть и облегчает жизнь на коротком отрезке, часто вредит и усложняет ситуацию со здоровьем в целом. Татьяна Сонина, врач-акушер-гинеколог «СМ-Клиника» объяснила, почему не нужно затягивать с походом врачу и лучше заканчивать ежемесячное самолечение.

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На вопросы отвечает Татьяна Сонина Врач-акушер-гинеколог «СМ-Клиника».

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Каждая женщина может однажды услышать от гинеколога диагноз «киста яичника». Что он значит?

В целом понятие киста относится к большой группе опухолевидных новообразований. Как правило, развиваются они долго и могут быть размером в несколько миллиметров, а также достигать более 20 см в диаметре. Различаются структурой, причинами возникновения и, конечно, планом лечения, который назначит врач. Приятная новость — чаще всего это доброкачественная опухоль. Плохая — могут перерасти в злокачественную или пограничную.

"У 30-50% женщин детородного возраста с нерегулярным менструальным циклом и у 1/3 пациенток, не жалующихся на регулярность, гинекологи диагностируют такое заболевание. То есть можно сказать, что оно широко распространено", — говорит Татьяна Сонина.

Почему появляются кисты яичников?

Врачи выделяют несколько причин, и первое среди них — гормональные нарушения. Если женщина резко и без явной причины теряет вес, замечает, что меняется качество волос и ногтей, — стоит услышать «тревожный звоночек». Он может сигнализировать о гормональном нарушении. К таким симптомам стоит отнестись внимательно и срочно записаться на прием к гинекологу.

Еще одна возможная причина — хронический воспалительный процесс. Его может спровоцировать даже регулярное локальное переохлаждение. То самое знакомое с детства «не сиди на холодном».

Третья «популярная» причина — реакция яичников на стресс, заболевания, даже простудные, перенесенный женщиной, которые ослабляют иммунную систему и тем самым приводят к нарушению функции многих органов и систем, в том числе и яичников. Последствия мы обсуждаем в этой статье.

"Специфика заболевания в том, что может не быть симптомов. Женщина живет обычной активной жизнью: спорт, работа, секс и не чувствует, что с репродуктивной системой что-то не то. Из-за этого пациентки зачастую даже не подозревают, что в яичниках появилась киста, и узнают об этом случайно, на плановом приеме", — подчеркивает Татьяна Сонина.

Увы, но некоторые игнорируют и явные симптомы. Они отличаются, в зависимости от типа кисты и скорости ее роста. Это могут быть: боли в нижней части живота, особенно ощущающиеся в пояснице, паху или внутренней поверхности бедра, системные нарушения цикла, затрудненное мочеиспускание или запор. Последнее удивляет? Но ведь выросшая киста запросто может мешать этому процессу.

Татьяна Сонина объясняет: «Некоторые кисты яичника могут быть изначально злокачественными или переродиться в рак, такие риски есть, поэтому необходимо не игнорировать симптомы и регулярно посещать гинеколога, чтобы вовремя поставить диагноз, получить лечение и победить болезнь».

После обнаружения кисты в одном или обоих яичниках, врачи могут наблюдать за новообразованием — не более 3 месяцев. Пациентке необходимо сдать анализ крови на онкомаркеры С-125 и РЭА, Не4 и индекса Roma (определение типа опухоли). Лечение подразумевает гормональную и противовоспалительную терапию, а в случае непрекращающегося роста кисту нужно удалять.

«Бывает, приходится удалять и яичник. Если киста слишком больших размеров и здоровой яичниковой ткани нет. В таких случаях врачи учитывают возраст пациентки, спрашивают, планирует ли она беременеть», — говорит Татьяна Сонина.