Врачи рассказали о популярности неожиданной части тела для ботокса

Специалисты в области эстетической медицины из США назвали инъекции ботулотоксина в ноги популярной процедурой для предотвращения боли от ношения туфель на каблуках. Соответствующий материал опубликовало издание Fashionista.

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Врачи заявили, что вещества в составе препаратов для избавления от морщин способны также парализовать мышцы пяточной кости и уменьшить боль в разных частях тела. Кроме того, отметил доктор Дэвид Дж. Голдберг, инъекции ботокса помогают предотвратить появление мозолей.

Эксперты рассказали, что спрос на введение препарата в область стоп у женщин неожиданно вырос после пандемии коронавируса.

«Два года эпидемии привели к тому, что многие из нас испытывают дискомфорт из-за резкого возвращения на высокие каблуки», — объяснил дерматолог из Нью-Йорка Ава Шамбан.