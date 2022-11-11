Почему осенью повышается аппетит и что с этим делать?

«Чтобы не поправиться осенью, рекомендуется преимущественно употреблять белок, медленные углеводы, так как эта пища долго переваривается, и чувство голода не возникнет как после съеденной булочки. Кроме того, если организм требует – введите в практику полезные перекусы. Это могут быть овощи, фрукты, небольшое количество орехов и чай/кофе. Лучше спланировать свой перекус заранее, чтобы к моменту появления голода он был уже готов. Это позволит вам не сорваться на вкусный, но крайне калорийный и не полезный перекус, например бутерброд, булочку или торт», – говорит Смирнова.