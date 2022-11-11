Почему осенью повышается аппетит и что с этим делать?

С приходом осени повышается аппетит. Таким образом организм пытается запастись энергией к зиме, нарастив жировую ткань. Как контролировать свой аппетит в холодное время года, MIR24.TV рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Галина Смиронова.
«Повышенный аппетит также может быть связан и с уменьшением светового дня. В темное время суток наш организм вырабатывает гормон сна – мелатонин, и мы хотим спать. Дополнительная порция еды заставляет организм пробудиться и начать работу, и это еще одна причина, по которой осенью наш аппетит может повышаться. Из-за укороченного светового дня развивается дефицит витамина D и серотонина – нейротрансмиттера, который отвечает за ощущение удовольствия и благополучия», – объясняет специалист.
По словам врача, из-за дефицита витамина D и серотонина часто развивается сезонное аффективное расстройство типа депрессии, распространенное среди людей, живущих в регионах с темными и холодными зимами.
«Люди с САР часто потребляют углеводы, потому что они помогают организму использовать триптофан, аминокислоту, которая затем превращается в серотонин. Скука осенью и зимой – еще одна причина переедания. Люди проводят меньше времени на улице и чаще остаются дома. В результате на фоне снижения физической активности увеличивается потребление калорий из-за перекусов», – говорит Смиронова.
Для того чтобы снизить повышенный аппетит, стоит обращать внимание на то, что вы едите. В холодное время года лучше отдавать предпочтение горячим блюдам, в частности, супам на мясном бульоне и различным жаркое. Горячая пища позволит организму согреться без дополнительного разгона метаболизма, советует эндокринолог.
«Чтобы не поправиться осенью, рекомендуется преимущественно употреблять белок, медленные углеводы, так как эта пища долго переваривается, и чувство голода не возникнет как после съеденной булочки. Кроме того, если организм требует – введите в практику полезные перекусы. Это могут быть овощи, фрукты, небольшое количество орехов и чай/кофе. Лучше спланировать свой перекус заранее, чтобы к моменту появления голода он был уже готов. Это позволит вам не сорваться на вкусный, но крайне калорийный и не полезный перекус, например бутерброд, булочку или торт», – говорит Смирнова.
При правильном перекусе чувство голода к обеду или ужину не будет таким сильным, что позволит отказаться от излишков еды во время основного приема пищи.
«Наедайтесь супами или другими низкокалорийными продуктами, которые содержат много богатых клетчаткой овощей и питательных веществ. Перекусывайте орехами и другими питательными продуктами, чтобы ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к жирной и сладкой пище. Регулярно делайте физические упражнения, чтобы улучшить настроение и сжечь лишние калории. Не поддавайтесь желанию потянуться за едой, когда вы беспокоитесь, и найдите другие способы снять стресс», – подытожила врач.