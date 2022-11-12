Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Женщинам назвали способ самостоятельно обнаружить рак груди на начальной стадии

Lenta.ru

При правильном самоосмотре груди можно обнаружить первые признаки доброкачественных новообразований в молочных железах, а также рак на начальной стадии, заявили маммологи-онкологи Фатима Тамаева и Елена Ситько. В беседе с «Лентой.ру» они назвали способ осуществить корректную самодиагностику заболеваний груди.

Женщинам назвали способ самостоятельно обнаружить рак груди на начальной стадии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пальпационное обследование — важнейший этап диагностики любых заболеваний молочной железы, заявила главный врач маммологического центра L7 Тамаева. Маммолог рекомендовала прощупывать грудь раз в месяц и обращать внимание на любые из следующих изменений: появление участков уплотнения или заметного размягчения в молочной железе, болезненность при прикосновениях, долго не исчезающие следы на коже. Самопальпация должна проводиться особым образом, в строгой очередности: от ключицы до нижнего края ребер и от грудины до подмышки. Следует также обследовать подмышечные впадины, так как в этих областях могут наблюдаться увеличенные лимфатические узлы, которые характерны для воспалительных заболеваний молочных желез.

Видео дня

В свою очередь, специалист по диагностике молочных желез Европейского медицинского центра Ситько рекомендовала начать самодиагностику с визуального осмотра перед зеркалом. Стоя с опущенными руками, необходимо перед зеркалом осмотреть внешний вид кожи груди и сосков. На них не должно быть втяжений, будто кусочек кожи что-то тянет изнутри, пятен, изменений цвета кожи, бугорков.

Затем необходимо завести руки за голову и осмотреть грудь сначала спереди, затем с обеих сторон. Врач рекомендовала обратить внимание на изменение ее формы или размеров.

После этого необходимо завести правую руку за голову и круговыми движениями прощупать правую грудь тремя пальцами левой руки.

«Начните с верхней внешней части и далее продвигайтесь по часовой стрелке, повторите это с левой грудью. Опухоль обычно твердая и неровная: такое уплотнение — повод срочно идти к врачу», — предупредила Ситько.

После этого необходимо зажать каждый сосок у его основания большим и указательным пальцами и посмотреть, нет ли каких-либо выделений. По словам маммолога, если женщина не кормит грудью, выделений быть не должно. Продолжить обследование необходимо в положении лежа: прощупать каждую грудь круговыми движениями с легким надавливанием, начиная от края и продвигаясь в направлении соска.

Тамаева также рекомендовала регулярно осматривать нижнее белье.

Ранее онколог-маммолог Аминат Саидова назвала заболевания, похожие по симптоматике на рак молочной железы. По словам врача, при самообследовании женщины часто принимают за рак груди кисту молочной железы и мастит.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители