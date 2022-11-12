Женщинам назвали способ самостоятельно обнаружить рак груди на начальной стадии

При правильном самоосмотре груди можно обнаружить первые признаки доброкачественных новообразований в молочных железах, а также рак на начальной стадии, заявили маммологи-онкологи Фатима Тамаева и Елена Ситько. В беседе с «Лентой.ру» они назвали способ осуществить корректную самодиагностику заболеваний груди.

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Пальпационное обследование — важнейший этап диагностики любых заболеваний молочной железы, заявила главный врач маммологического центра L7 Тамаева. Маммолог рекомендовала прощупывать грудь раз в месяц и обращать внимание на любые из следующих изменений: появление участков уплотнения или заметного размягчения в молочной железе, болезненность при прикосновениях, долго не исчезающие следы на коже. Самопальпация должна проводиться особым образом, в строгой очередности: от ключицы до нижнего края ребер и от грудины до подмышки. Следует также обследовать подмышечные впадины, так как в этих областях могут наблюдаться увеличенные лимфатические узлы, которые характерны для воспалительных заболеваний молочных желез.

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В свою очередь, специалист по диагностике молочных желез Европейского медицинского центра Ситько рекомендовала начать самодиагностику с визуального осмотра перед зеркалом. Стоя с опущенными руками, необходимо перед зеркалом осмотреть внешний вид кожи груди и сосков. На них не должно быть втяжений, будто кусочек кожи что-то тянет изнутри, пятен, изменений цвета кожи, бугорков.

Затем необходимо завести руки за голову и осмотреть грудь сначала спереди, затем с обеих сторон. Врач рекомендовала обратить внимание на изменение ее формы или размеров.

После этого необходимо завести правую руку за голову и круговыми движениями прощупать правую грудь тремя пальцами левой руки.

«Начните с верхней внешней части и далее продвигайтесь по часовой стрелке, повторите это с левой грудью. Опухоль обычно твердая и неровная: такое уплотнение — повод срочно идти к врачу», — предупредила Ситько.

После этого необходимо зажать каждый сосок у его основания большим и указательным пальцами и посмотреть, нет ли каких-либо выделений. По словам маммолога, если женщина не кормит грудью, выделений быть не должно. Продолжить обследование необходимо в положении лежа: прощупать каждую грудь круговыми движениями с легким надавливанием, начиная от края и продвигаясь в направлении соска.

Тамаева также рекомендовала регулярно осматривать нижнее белье.