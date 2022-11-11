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19 часов назад

Почему из-за диеты вы можете начать «тупеть»

Ferra.ru

Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала, почему активность мозга снижается при соблюдении диеты.

Почему из-за диеты вы можете начать «тупеть»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметила, что переход на низкокалорийную диету заставляет мозг голодать. При соблюдении диеты начинается энергетический голод всего организма. Поэтому «в первую очередь кровоснабжаются и питаются те органы, от которых зависит жизнедеятельность: сердце, печень, почки. А мозг уже питается по остаточному принципу».

Причём для мозга стресс — и соблюдение диеты, и резкое возвращение к прежнему рациону.

Также активность мозга снижается при длительном нахождении в помещении, без регулярного выхода на свежий воздух. Начинается кислородный голод, из-за которого работа мозга нарушается.

По словам Романенко, средство от этого — небольшая лень и отдых. Это позитивно сказывается на нейронных связях и улучшает работу мозга. Но это одновременно и опасный способ: если человек отвыкает думать, читать книги, «мозг отвыкает от активности и потом ему уже будет трудно сосредоточиться, вернуться к нормальной жизнедеятельности».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Диеты,
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