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49 минут назад

Врач назвала болезни, вызванные профессиональным выгоранием

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Врач общей практики Елена Горина назвала болезни, вызванные профессиональным выгоранием.

Врач назвала болезни, вызванные профессиональным выгоранием
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, речь идёт о недугах депрессии, недугах желудочно-кишечного тракта и других серьёзных заболеваниях, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

При этом она отметила, что многие люди до сих пор недооценивают опасность выгорания на работе или даже относятся к этой проблеме скептически.

«Однако специалисту уже даже на международном уровне признали выгорание синдромом, который угрожает здоровью — не только психическому, но и физическому», – подчеркнула Горина.

Врач в этой связи рассказала, что профессиональное выгорание, которое внесено в МКБ-11, характеризуется истощением, желанием отстраниться от работы, негативизмом или даже цинизмом по отношению к ней.

«Сначала человек работает в ущерб другим сферам жизни. Однако затем они начинают ухудшаться, появляется бессонница, пропадает аппетит, возникает постоянная усталость. В итоге происходит снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний, нарушается работа ЖКТ. Также человек начинает испытывать зависимость от сигарет и алкоголя», – резюмировала Горина.

Здоровье,Елена Горина,
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