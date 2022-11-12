Врач назвала болезни, вызванные профессиональным выгоранием

Врач общей практики Елена Горина назвала болезни, вызванные профессиональным выгоранием.

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По словам специалиста, речь идёт о недугах депрессии, недугах желудочно-кишечного тракта и других серьёзных заболеваниях, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

При этом она отметила, что многие люди до сих пор недооценивают опасность выгорания на работе или даже относятся к этой проблеме скептически.

«Однако специалисту уже даже на международном уровне признали выгорание синдромом, который угрожает здоровью — не только психическому, но и физическому», – подчеркнула Горина.

Врач в этой связи рассказала, что профессиональное выгорание, которое внесено в МКБ-11, характеризуется истощением, желанием отстраниться от работы, негативизмом или даже цинизмом по отношению к ней.