Сон на правом боку может испортить весь день

Проснуться утром и чувствовать себя отдохнувшим и заряженным — мечта, не так ли? Иногда встаёшь — и как будто не спал. Хорошая новость: у британских учёных есть мнение, что к бодрому утру можно приблизиться, если выбрать правильную позу для сна. Плохая новость: если вы 20–30–40 лет спите на правом боку, придётся переучиваться. Потому что левый бок победил.
Британские исследователи по итогам опроса заявили, что сон на правом боку может пустить весь день под откос — любители этой позы полноценно не высыпаются. С самого утра они чувствуют себя разбитыми и уставшими. А вот сон на левом боку позволяет полностью отдохнуть и провести день с пользой.
Сон на правом боку вообще оказался коварным. Из итогов опроса следует, что заснуть на нём легче, но ночью с большей долей вероятности вы проснётесь от тревоги или других причин. Любовь большинства людей к сну на правом боку тоже объяснима: всё потому, что правшей больше. И улечься на левый бок не так-то просто.
«Правая сторона у нас чаще задействована, поэтому справа мышцы больше проработаны и менее спазмированы, справа реже бывают болевые ощущения, чем слева. Сон на левом боку может вызвать дискомфорт. Но это не имеет никакого отношения к сердцу, а связано с болями напряжения. Психоэмоциональное напряжение с возрастом постоянно увеличивается и вызывает спазм мускулатуры верхней части тела — головы, шеи, грудной клетки. Отсюда возникают головные боли, боли в шее, спине, груди. Спазм мускулатуры вызывает смещение межпозвонковых дисков и ущемление спинномозговых нервов», — объяснила кардиолог Анна Кореневич.