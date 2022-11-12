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30 минут назад

Сон на правом боку может испортить весь день. Сейчас всё объясним

Секрет Фирмы

Проснуться утром и чувствовать себя отдохнувшим и заряженным — мечта, не так ли? Иногда встаёшь — и как будто не спал. Хорошая новость: у британских учёных есть мнение, что к бодрому утру можно приблизиться, если выбрать правильную позу для сна. Плохая новость: если вы 20–30–40 лет спите на правом боку, придётся переучиваться. Потому что левый бок победил.

Сон на правом боку может испортить весь день
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Британские исследователи по итогам опроса заявили, что сон на правом боку может пустить весь день под откос — любители этой позы полноценно не высыпаются. С самого утра они чувствуют себя разбитыми и уставшими. А вот сон на левом боку позволяет полностью отдохнуть и провести день с пользой.

Сон на правом боку вообще оказался коварным. Из итогов опроса следует, что заснуть на нём легче, но ночью с большей долей вероятности вы проснётесь от тревоги или других причин. Любовь большинства людей к сну на правом боку тоже объяснима: всё потому, что правшей больше. И улечься на левый бок не так-то просто.

«Правая сторона у нас чаще задействована, поэтому справа мышцы больше проработаны и менее спазмированы, справа реже бывают болевые ощущения, чем слева. Сон на левом боку может вызвать дискомфорт. Но это не имеет никакого отношения к сердцу, а связано с болями напряжения. Психоэмоциональное напряжение с возрастом постоянно увеличивается и вызывает спазм мускулатуры верхней части тела — головы, шеи, грудной клетки. Отсюда возникают головные боли, боли в шее, спине, груди. Спазм мускулатуры вызывает смещение межпозвонковых дисков и ущемление спинномозговых нервов», — объяснила кардиолог Анна Кореневич.

Здоровье,Анна Кореневич,
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