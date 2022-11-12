Сон на правом боку может испортить весь день

Проснуться утром и чувствовать себя отдохнувшим и заряженным — мечта, не так ли? Иногда встаёшь — и как будто не спал. Хорошая новость: у британских учёных есть мнение, что к бодрому утру можно приблизиться, если выбрать правильную позу для сна. Плохая новость: если вы 20–30–40 лет спите на правом боку, придётся переучиваться. Потому что левый бок победил.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Британские исследователи по итогам опроса заявили, что сон на правом боку может пустить весь день под откос — любители этой позы полноценно не высыпаются. С самого утра они чувствуют себя разбитыми и уставшими. А вот сон на левом боку позволяет полностью отдохнуть и провести день с пользой.

Сон на правом боку вообще оказался коварным. Из итогов опроса следует, что заснуть на нём легче, но ночью с большей долей вероятности вы проснётесь от тревоги или других причин. Любовь большинства людей к сну на правом боку тоже объяснима: всё потому, что правшей больше. И улечься на левый бок не так-то просто.