Эксперт объяснил тягу к сладостям на ночь

Желание съесть что-то сладкое перед сном может быть вызвано различными химическими и физическими процессами в организме. Эксперт рассказал почему возникает такая потребность, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

По словам специалиста, тяга к сладкому перед сном может указывать на признаки хронической усталости и регулярного стресса, который испытывает человек. Помимо этого, к вечеру происходит выработка инсулина, который влияет на желание употреблять сладости.