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27 минут назад

Эксперт объяснил тягу к сладостям на ночь

Primpress

Желание съесть что-то сладкое перед сном может быть вызвано различными химическими и физическими процессами в организме. Эксперт рассказал почему возникает такая потребность, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт объяснил тягу к сладостям на ночь
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам специалиста, тяга к сладкому перед сном может указывать на признаки хронической усталости и регулярного стресса, который испытывает человек. Помимо этого, к вечеру происходит выработка инсулина, который влияет на желание употреблять сладости.

Врач рекомендовал не пытаться бороться с этим желанием, но заменить сахара на сахарозаменители. Стевия, эритрит или сукралоза могут стать отличными способами снизить количество потребляемого сладкого.

Здоровье,
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