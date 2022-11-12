Врач Кашух рассказала о вреде и пользе домашних заготовок

Соленья не рекомендуется включать в ежедневное меню, однако употребление некоторых овощей в консервированном виде не менее полезно, чем в свежем. Об этом RT заявила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
По мнению врача-гастроэнтеролога лаборатории «Гемотест», из-за высокого содержания в составе домашних заготовок соли, уксуса, сахара и специй избыточное потребление консервированных овощей вредно для здоровья.
Большое количество соли формирует задержку воды, появляются отёки, отметила собеседница RT.
Также, как напомнила специалист, после солёной пищи человек пьёт больше жидкости: отёки усугубляются, нагрузка на почки увеличивается, и они начинают усиленно работать.
«Если консервированная продукция появляется на столе слишком часто, обменные процессы в организме нарушаются, появляются патологии почек. Это может грозить осаждением выводимых солей в области почечных лоханок, что провоцирует мочекаменную болезнь», — добавила врач.
Повышенная концентрация соли в пище негативно сказывается и на состоянии кровеносных сосудов, вызывает повышение артериального давления, предупредила эксперт.
Помимо этого, маринады с уксусом или лимонной кислотой в консервированных продуктах приводят к обострению проблем с пищеварением.
Кроме того, как пояснила врач, иногда хозяйки вместо уксуса добавляют таблетки ацетилсалициловой кислоты.
В некоторых рецептах на банку солений советуют добавлять до десяти таблеток аспирина, что совершенно недопустимо, учитывая побочные эффекты этого лекарства, подчеркнула Кашух.
Она также напомнила, что тепловая обработка, кислоты маринада и воздействие света разрушают основные витаминные компоненты овощей, из которых приготовлены соленья.
«Однако некоторые из них сохраняются практически полностью, например, такие минеральные вещества, как магний и кальций, а также антиоксидант из томатов ликопин. При тепловой обработке его удельный вес только растёт», — добавила гастроэнтеролог.
По её словам, ликопин помогает восстановить сосуды и артерии, повреждённые из-за сердечно-сосудистых заболеваний, расщепляет жиры, увеличивает жизнь клеток костной ткани и препятствует развитию онкологических заболеваний.
«Поэтому консервированные помидоры даже полезнее, чем свежие», — заключила она.